Песков прокомментировал информацию о близкой отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами информацию о близкой отставке помощника главы государства Владислава Суркова.



Владислав Сурков ушёл в отставку

"Вы же знаете, мы традиционно кадровые никакие слухи не комментируем", - цитирует представителя Кремля издание "Коммерсантъ".

Песков добавил, что никакого официального указа об отставке не было. "Когда появляются указы, мы выпускаем официально эти указы. Вот пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали", - пояснил он.

Информация о вероятной отставке помощника Путина появилась 24 мая в Telegram-канале "Незыгарь".

Владислав Сурков занимает пост помощника президента России по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией с 2013 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что борьба с коррупцией может затронуть все ведомства и чины без разбора, заявил Дмитрий Песков. Это не "кампанейщина", а системная работа, подчеркнул он, комментируя дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Черкалину вменяют получение взятки в 850 тысяч долларов за покровительство. В ходе обысков у него изъяли крупные суммы денег, дорогие часы и драгоценности. По данным СМИ, изъятые у силовика 12 млрд рублей - своеобразный рекорд. Эта сумма превысила даже ту, которая была обнаружена у Дмитрия Захарченко.

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