Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело

Против главы Ширинского района Хакасии, члена партии "Единая Россия" Сергея Зайцева, который напал на сотрудника передачи "Вести. Дежурная часть", возбудили уголовное дело. На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что его подозревают в воспрепятствовании законной работе журналиста.
В ведомстве рассказали, что 22 мая съемочная группа хотела записать интервью с главой района. Зайцев в своем кабинете толкнул журналиста и повалил мужчину на пол. Следователи намерены в рамках дела проверить также информацию о коррупционной составляющей в работе чиновника, о которой заявили авторы сюжета.
Напомним, сотрудник телеканала просил Зайцева пояснить, почему жители региона, оставшиеся без крыши над головой в результате пожаров в 2015-м, получили непригодные для жизни дома.
Давая объяснения прессе, Зайцев свою вину отрицает и обвиняет журналиста в провокации. По словам главы района, он хотел вытолкать журналиста из своего кабинета, но тот специально упал.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скандал в Хакасии ярко проявляет особенности партии власти. "Так они относятся к журналистам, так они относятся и к народу", - написал он в Twitter.
Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко пообещал, что в отношении "прославившегося" члена партии решение будет вынесено в кратчайшие сроки.
Фото: Pravda.ru
Читайте также:
Зюганов: Скандал с хакасским чиновником показывает "особенности" партии власти
Чиновник из Хакасии, напавший на журналиста, обвинил его в провокации
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.