Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело

Против главы Ширинского района Хакасии, члена партии "Единая Россия" Сергея Зайцева, который напал на сотрудника передачи "Вести. Дежурная часть", возбудили уголовное дело. На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что его подозревают в воспрепятствовании законной работе журналиста.



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В ведомстве рассказали, что 22 мая съемочная группа хотела записать интервью с главой района. Зайцев в своем кабинете толкнул журналиста и повалил мужчину на пол. Следователи намерены в рамках дела проверить также информацию о коррупционной составляющей в работе чиновника, о которой заявили авторы сюжета.

Напомним, сотрудник телеканала просил Зайцева пояснить, почему жители региона, оставшиеся без крыши над головой в результате пожаров в 2015-м, получили непригодные для жизни дома.

Давая объяснения прессе, Зайцев свою вину отрицает и обвиняет журналиста в провокации. По словам главы района, он хотел вытолкать журналиста из своего кабинета, но тот специально упал.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скандал в Хакасии ярко проявляет особенности партии власти. "Так они относятся к журналистам, так они относятся и к народу", - написал он в Twitter.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко пообещал, что в отношении "прославившегося" члена партии решение будет вынесено в кратчайшие сроки.

Фото: Pravda.ru

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