Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил Россию с "Титаником". На своей странице в Twitter он опубликовал ссылку на статью издания Militaryarms. ru, в которой говорится, что правительство страны умалчивает все более ощутимый экономический спад.
Зюганов отметил, что песня "Все хорошо, прекрасная маркиза" приведет к печальному итогу, но пока "Титаник" плывет, и есть шанс сменить либеральный курс, который, его словам, губителен для страны.
В названной выше статье приводится мнение доцента Российского экономического университета им. Г. Плеханова Олега Комолова о том, что рецессия в РФ продолжается уже не первый год, несмотря на то, что глава Минэкономразвития говорит обратное. В первую очередь, отметил эксперт, это касается уровня жизни населения. Комолов, ссылаясь на данные ЦБ, говорит, что в этом году точно в стране будут падать реальные доходы граждан.
Добавим, ранее сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что почти треть жителей РФ считают себя бедными. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого доля россиян, называющих себя бедняками, выросла с 25,3% до 29,6%. 63% назвали свое положение средним.
Фото: Pravda. ru
Читайте также:
Зюганов обвинил "некоторых чиновников" в ненависти к России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.