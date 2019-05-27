Зюганов сравнил Россию с "Титаником"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил Россию с "Титаником". На своей странице в Twitter он опубликовал ссылку на статью издания Militaryarms. ru, в которой говорится, что правительство страны умалчивает все более ощутимый экономический спад.



Зюганов обсудил с членами КПРФ права россиян

Зюганов отметил, что песня "Все хорошо, прекрасная маркиза" приведет к печальному итогу, но пока "Титаник" плывет, и есть шанс сменить либеральный курс, который, его словам, губителен для страны.

В названной выше статье приводится мнение доцента Российского экономического университета им. Г. Плеханова Олега Комолова о том, что рецессия в РФ продолжается уже не первый год, несмотря на то, что глава Минэкономразвития говорит обратное. В первую очередь, отметил эксперт, это касается уровня жизни населения. Комолов, ссылаясь на данные ЦБ, говорит, что в этом году точно в стране будут падать реальные доходы граждан.

Добавим, ранее сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что почти треть жителей РФ считают себя бедными. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого доля россиян, называющих себя бедняками, выросла с 25,3% до 29,6%. 63% назвали свое положение средним.

Фото: Pravda. ru

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