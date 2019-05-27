Официально: иркутский губернатор находится в больнице

В Иркутской области официально подтвердили, что губернатор Сергей Левченко находится в больнице. На сайте регионального правительства региона сообщается, что в лечебное учреждение он обратился в субботу, 25 мая. Причина — боли из-за травмы спины.



«Этот губернатор не нужен»: Левченко призвали к ответу во время ежегодного послания

Состояние Левченко опасений не вызывает, врачи оставили его в больнице для дополнительных обследований на три дня.

О том, что Левченко попал в больницу, утром в понедельник, 27 мая, сообщили некоторые информагентства. Причиной госпитализации они называли проблемы с почками. СМИ заявляли также, что участие Левченко в Петербургском международном экономическом форуме 6-8 июня теперь под вопросом.

Позже в пресс-службе главы региона опровергли эту информацию. Там сообщили, что он в порядке и что в рамках командировки выехал в Москву.

Левченко 65 лет. Он является губернатором с сентября 2015 года. Тогда во втором туре представитель КПРФ набрал больше голосов, чем кандидат от "Единой России" врио губернатора Сергей Ерощенко. За Левченко проголосовали 56,39 процента избирателей, за его конкурента — 41,45 процента. Ранее коммунист был депутатом Госдумы трех созывов.

Читайте также:

Коммунист Левченко намерен повторно избраться в губернаторы Иркутской области