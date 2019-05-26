"Раздвоение личности" депутата Резника: он оказался автором законопроекта против депутатов-наркоманов

Недавно выяснилось, что автором законопроекта по выявлению депутатов, употребляющих наркотики, является скандальный парламентарий Максим Резник. Свою идею он внес на рассмотрение в ЗакС в 2013 году, и заключалась она в запрете гражданам с психическими и поведенческими расстройствами занимать должности в правительстве.

Однако это противоречит элементарной логике. Ведь сам Резник в начале мая был уличен в употреблении запрещенных веществ, попав на многочисленные видеоролики с "косяком", в котором, предположительно, находилась марихуана.

Для того чтобы опровергнуть зародившиеся слухи, депутат Виталий Милонов призвал парламентария сдать тест на наркотики и тем самым снять с себя подозрения. Но Резник не послушался совета коллеги и продолжил компрометировать себя. Он поехал в Прагу, где также попал на видеозапись в процессе предположительного употребления наркотиков.

Вернувшись в Россию, депутат продолжил игнорировать требования коллег и горожан, отказываясь доказать свою невиновность. При этом он жаловался, что из-за разразившегося скандала страдает его семья. Подобное лицемерие не оставило равнодушным даже коллегу парламентария Бориса Вишневского. Он отметил, что если эта проблема так сильно отражается на жизни его близких, то Резник давно мог бы разрешить её, сдав все необходимые анализы.

При этом предложенный Резником законопроект предполагал лишение мандата депутатов, отказавшихся проходить медкомиссию. В перечень болезней, на который в документе опирался Резник, входят также и расстройства, вызванные употреблением алкоголя и наркотиков.

Выходит, что-либо Резник решил, что его подобные законы не коснутся, либо скандальный парламентарий страдает не только от наркозависимости, но и, по всей видимости, от раздвоения личности.

Напомним, помимо скандала с наркотиками, депутат ЗакСа был уличен и в коррупционном сговоре против компаний застройщиков. Руководитель компании "Воин-В" Олег Глущенко рассказал о том, как ранее Резник участвовал в вымогательстве взяток с предпринимателей, шантажируя их повестками в суд, многочисленными проверками, тем самым препятствуя их работе. Однако помимо этого, Глущенко потребовал ответа в суде за оскорбительные высказывания парламентария в свой адрес.