Военнослужащий, рассказавший о секретном опросе Минобороны штабу Навального, опроверг информацию

Военнослужащий отряда специального назначения, который рассказал в видеообращении об опросе Минобороны опроверг информацию. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бойце 159-го отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, который рассказала тюменскому штабу Алексея Навального об анкетировании, в котором у бойцов отряда спрашивали о готовности открыть огонь по митингующему гражданскому населению.





Телеканал "Звезда" опубликовал еще одно обращение военнослужащего, в котором он опроверг эту информацию и заявил, что смысл его видеообращения был искажен сотрудниками штаба оппозиционера.

По словам военнослужащего, он обратился в штаб Навального в Тюмени с целью повысить престиж военной службы среди молодого поколения. Сотрудники штаба посоветовали ему записать видеообращение и рассказать о преимуществах службы в армии. Перед записью видеоролика спецназовцу посоветовали одеть свою форму для большей убедительности.

Когда военнослужащий посмотрел опубликованную в интернете видеозапись, он понял, что смысл его обращения был полностью искажен. На самом деле, в его военной части не проводилось никакого социологического опроса относительно готовности военнослужащих стрелять по мирному населению.

Ранее "Правда.Ру" объяснила читателям, почему видеозапись тюменского штаба Навального со спецназовцем в главной роли является подделкой.

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