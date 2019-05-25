Военнослужащий отряда специального назначения, который рассказал в видеообращении об опросе Минобороны опроверг информацию. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бойце 159-го отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, который рассказала тюменскому штабу Алексея Навального об анкетировании, в котором у бойцов отряда спрашивали о готовности открыть огонь по митингующему гражданскому населению.
Телеканал "Звезда" опубликовал еще одно обращение военнослужащего, в котором он опроверг эту информацию и заявил, что смысл его видеообращения был искажен сотрудниками штаба оппозиционера.
По словам военнослужащего, он обратился в штаб Навального в Тюмени с целью повысить престиж военной службы среди молодого поколения. Сотрудники штаба посоветовали ему записать видеообращение и рассказать о преимуществах службы в армии. Перед записью видеоролика спецназовцу посоветовали одеть свою форму для большей убедительности.
Когда военнослужащий посмотрел опубликованную в интернете видеозапись, он понял, что смысл его обращения был полностью искажен. На самом деле, в его военной части не проводилось никакого социологического опроса относительно готовности военнослужащих стрелять по мирному населению.
Ранее "Правда.Ру" объяснила читателям, почему видеозапись тюменского штаба Навального со спецназовцем в главной роли является подделкой.
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