Спецназовец, сообщивший об опросе Минобороны, раскрыл личность

Недавно военнослужащий отряда специального назначения Минобороны России обратился в штаб Навального, чтобы раскрыть информацию об опросе ведомства среди военных. По словам спецназовца, в его отряде было проведено анкетирование, в котором бойцов опрашивали о готовности применить оружие против протестующих граждан.



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"Правда.Ру" публиковала обзор видеозаписи, которая была создана тюменским штабом Алексея Навального, где спецназовец рассказывает об анкетировании.

Позже из-за общественного резонанса военнослужащий раскрыл свою личность. Он признался, что проходит службу в 159-м отряде специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами и дислоцируется в Павловске. Спецназовца зовут Артур, он родился в Кургане в 1999 году.

Артур рассказал, что представители Минобороны проводили анкетирование в январе текущего года. В анкетах содержались только вопросы политического характера. По словам военнослужащего, сфотографировать анкетные листы не было возможности, но он и все его сослуживцы (110 человек) ответили, что не поддерживают ни одного из оппозиционеров.

Также все члены отряда ответили, что согласны открыть огонь по протестующему гражданскому населению. Артур пояснил, что это была вынужденная мера, поскольку анкетные листы были не анонимные. Сначала спецназовец обратился в штаб Навального во Владивостоке, но там его обращение проигнорировали. Тогда Артур написал сразу в три штаба оппозиционера: в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. Первыми отреагировали представители Навального в Тюмени.

Военнослужащий ответил на заявление Министерства обороны о том, что форма, в которой на видео запечатлен боец спецназа не соответствует не одному российскому подразделению. По словам Артура, у них в отряде носят не только уставную форму. Командир отряда приказал купить форму только определенной расцветки для выполнения поставленных задач. Что касается нашивок, то в отряде к этому также относятся спокойно. Если кто-то хочет носить флаг России на кепке - он носит, - пояснил Артур.

Боец спецназа рассказал, что после резонанса с его видеозаписью, командование части вызвало его из отпуска и приказало прибыль в часть до 25 мая. Однако затем повестку отозвали, чтобы "шумиха" утихла. Артуру сообщили сослуживцы, что часть посещали сотрудники ФСБ. Командир отряда рассказал Артуру, что он может вообще не возвращаться, поскольку он "глубоко себя закопал и находится в полной заднице" из-за записанного видеоролика в штабе Навального.

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