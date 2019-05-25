Несколько телеграм-каналов сообщили об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ. Примечательно, что информацию подтвердила экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. По ее информации, Сурков написал заявление на увольнение еще две недели назад.
По информации других источников, помощник президента попросил освободить его от должности еще в феврале из-за состояния здоровья. Заявления об отставке Суркова опроверг известный военный корреспондент, автор телеграм-канала "WarGonzo" Семен Пегов. Он утверждает, что изменение такой важной фигуры - это месяцы подготовки. Источники Пегова близкие к администрации президента также опровергли эту информацию.
"Владислав Сурков по прежнему занимает должность помощника Владимира Путина, поддерживая контакты с руководством ДНР и ЛНР. Еще неделю назад Сурков вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетили бойцовский турнир в Ростове-на-Дону", - сообщил Пегов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возвращении Владислава Суркова в большую политику.
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