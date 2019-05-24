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Митрохин отказался от предложения Навального

Политика » Выборы » Региональные print

Кандидат в депутаты Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин ответил основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному на предложение изменить избирательный округ.

Митрохин отказался от предложения Навального. 403773.jpeg

"Алексей, за последние 15 лет я единственный из демократов, кто в Москве выигрывал выборы в органы власти. Это было в 2005 году, когда победил, в том числе тебя", — написал Митрохин в своем микроблоге Twitter.

Митрохин отказался от предложения Навального. 403774.jpeg

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Навальный предложил Сергею Митрохину сменить свой 43-й избирательный округ (районы Арбат, Пресненский и Хамовники) на другой. В качестве альтернативы Навальный рекомендовал выбрать один из округов СВАО столицы, где ранее Митрохин проводил избирательные кампании.

По словам Навального, Сергей Митрохин в 43-ем округе мешает его соратнице, юристу ФБК Любови Соболь. Митрохин и Соболь являются одними из самых сильных кандидатов от либеральной оппозиции на предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму, но идут по одному округу. При этом позиции Митрохина выглядят солиднее.

Любовь Соболь провалила избирательные кампании в Мосгордуму в 2014 году и в Госдуму в 2016 году. Митрохин же имеет опыт работы депутатом Государственной и Московской городской дум. Кроме того, он возглавлял партию "Яблоко" в 2008 — 2015 годах.

Алексей Навальный на выборах в МГД продвигает идею так называемого "умного голосования". Данная концепция предполагает выдвижение в каждом из 45-ти избирательных округов Москвы по одному сильному кандидату от оппозиции. При этом Митрохин объявил о своих намерениях идти на выборы в этом округе еще в октябре прошлого года. Любовь Соболь же сделала это только в конце апреля, что противоречит идее "умного голосования".

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Темы ФБК выборы в МГД Любовь Соболь Сергей Митрохин Алексей Навальный
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