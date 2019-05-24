Категорический отказ депутата петербургского Заксобрания Максима Резника пройти тест на наркотики прокомментировал его коллега Борис Вишневский.
Руководитель петербургского отделения партии "Яблоко" заявил, что если Резник честный человек, то пусть пойдет и сдаст анализы. Об этом сообщил информационный портал Ruposters. Видео с заявлением депутата Вишневского опубликовал Twitter-аккаунт "Актуальная политика".
Резник привлек к себе внимание общественности на майских праздниках. На праздничной демонстрации он вел себя неадекватно, устраивая провокации.
Подозрения, что Резник употребляет запрещенные вещества, появились после того, как его соседи выложили в Сеть скандальные видеоролики. На них зафиксировано, как депутат, предположительно, курит марихуану. Возмущенные этим фактом петербуржцы составили петицию, потребовав, чтобы Резник прошел медосвидетельствование.
Депутат отказался, обвинив СМИ в распространении фейков. Вместе с супругой улетел в Прагу, где посетил магазин, торгующий продукцией для любителей марихуаны. Выйдя на улицу и пристроившись на лавочке, он раскурил новый "косяк". Видео о пражском отдыхе депутата также выложили в Сеть.
После прибытия в Петербург Резнику стало "плохо с сердцем", как утверждает его супруга. В действительности депутат "поймал белочку". Парламентария на дому лечил врач-нарколог. Вся эта информация стала достоянием общественности, и Борис Вишневский, друг и коллега Резника, посчитал, что товарищу стоит пролить свет на ситуацию.
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