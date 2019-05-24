Вишневский о скандале с Резником: честный человек сдал бы анализы

Категорический отказ депутата петербургского Заксобрания Максима Резника пройти тест на наркотики прокомментировал его коллега Борис Вишневский.

Руководитель петербургского отделения партии "Яблоко" заявил, что если Резник честный человек, то пусть пойдет и сдаст анализы. Об этом сообщил информационный портал Ruposters. Видео с заявлением депутата Вишневского опубликовал Twitter-аккаунт "Актуальная политика".

Резник привлек к себе внимание общественности на майских праздниках. На праздничной демонстрации он вел себя неадекватно, устраивая провокации.

Подозрения, что Резник употребляет запрещенные вещества, появились после того, как его соседи выложили в Сеть скандальные видеоролики. На них зафиксировано, как депутат, предположительно, курит марихуану. Возмущенные этим фактом петербуржцы составили петицию, потребовав, чтобы Резник прошел медосвидетельствование.

Депутат отказался, обвинив СМИ в распространении фейков. Вместе с супругой улетел в Прагу, где посетил магазин, торгующий продукцией для любителей марихуаны. Выйдя на улицу и пристроившись на лавочке, он раскурил новый "косяк". Видео о пражском отдыхе депутата также выложили в Сеть.

После прибытия в Петербург Резнику стало "плохо с сердцем", как утверждает его супруга. В действительности депутат "поймал белочку". Парламентария на дому лечил врач-нарколог. Вся эта информация стала достоянием общественности, и Борис Вишневский, друг и коллега Резника, посчитал, что товарищу стоит пролить свет на ситуацию.