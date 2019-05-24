Песков: борьба с коррупцией затронет все чины без разбора

Борьба с коррупцией может затронуть все ведомства и чины без разбора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это не "кампанейщина", а системная работа, подчеркнул он, комментируя дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина.



Опубликовано видео обыска у подозреваемых в коррупции сочинских чиновников

Представитель Кремля добавил, что главе государства, конечно, докладывают о наиболее резонансных делах.

Добавим, Черкалин — фигурант дела о мошенничестве на 490 млн рублей. По нему также проходят двое его бывших подчиненных. Еще два фигуранта в розыске.

Кроме того, Черкалину вменяют получение взятки в 850 тысяч долларов за покровительство. В ходе обысков у него изъяли крупные суммы денег, дорогие часы и драгоценности. По данным СМИ, изъятые у силовика 12 млрд рублей — своеобразный рекорд. Эта сумма превысила даже ту, которая была обнаружена у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

Задержали полковника ФСБ месяц назад после того, как против него дал показания Алексей Хотин — экс-владелец банка "Югра". Тогда же были задержаны его бывшие подчиненные, ранее уволенные "по компрометирующим обстоятельствам".

В СИЗО Черкалин пробудет до 23 июня.

Фото: Facebook

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