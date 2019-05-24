В Кремле уже назначили дату прямой линии с президентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента уже определили дату проведения прямой линии с Владимиром Путиным. Пока Песков не готов ее огласить, о дате станет известно позднее.



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Напомним, в прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. Мероприятие продлилось 4 часа 20 минут.