Жириновский назвал лучший способ борьбы с коррупцией

Лучший способ борьбы с коррупцией - многопартийная администрация, заявил депутат Госдумы Владимир Жириновский. В пример он привел Смоленскую область, где губернатор - от ЛДПР, а его заместители от КПРФ, "Единой России" и "Справедливой России".



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"Никто не ворует, а люди видят это и доверяют такому губернатору", - сказал политик.

В то же время он подчеркнул, что губернатор-оппозиционер, несомненно, является проблемой для власти. Он сравнил это с ситуацией, когда женщина сообщает мужчине, что у них появится внеплановый ребенок.

Жириновский добавил, что жители РФ устали о того, что к власти приходят представители одной и той же политической силы. По его словам, из-за этого рухнула царская Россия, и от КПСС народ тоже в свое время устал.

Лидер ЛДПР охарактеризовал политические настроения, свойственные жителям нашей страны, как системную усталость и системное нежелание, чтобы представители одной силы оставались на местах.

"И без революции можно было менять, менять, менять. И все было бы нормально", ‒ резюмировал Жириновский.

Фото: сайт ЛДПР

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