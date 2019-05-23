Виллы, бутики и рестораны: Навальный ни в чем не отказывал себе на отдыхе в Сорренто

Блогер Алексей Навальный известен тем, что он отдыхает либо скромно в камере, либо на широкую ногу с семьей заграницей. Причем его зарубежные поездки с домочадцами обходятся ему в копеечку. Спрашивается, откуда у нигде не работающего общественника такие финансы?

На днях сотрудники Федерального агентства новостей выяснили, что в очередной раз Алексей укатил на отдых. В этот раз его выбор пал на итальянский шикарный город-курорт Сорренто. Причем, как обычно, блогер ни в чем себе не отказывает. Проживает он в лучшей вилле городка под названием Villa Syrene стоимостью в тридцать тысяч евро за несколько ночей.

Эта фантастическая сумма денег лишь за жилье объясняется очень просто: Villa Syrene — лучшее палаццо с бассейном и прекрасными видами на живописные окрестности в этом регионе. К тому же, в эту же стоимость входит и оплата прислуги: поваров, водителей, садовников. Но в этот чек не входят все остальные траты блогера и его семьи. Навальный посещал рестораны, бутики и велнесс-центры. Причем многие владельцы этих заведений знают "богатого русского" в лицо и при встрече почтительно здороваются с ним.

Учитывая все вышесказанное, задаешься логичным вопросом: откуда у блогера ресурсы на оплату итальянского отдыха класса люкс. Ответ искать долго не приходится: западное финансирование. Каждый раз, когда Навальные выезжают на отдых, отец семейства снимает три-четыре биткоина со своих счетов. А это порядка трех-пяти миллионов в пересчете на рубли, в зависимости от текущего курса.

Примерно столько российской валюты потребовалось Алексею на отдых в Таиланде. Соразмерные тратам крупные гонорары регулярно получает блогер за свои фальсифицированные заказные расследования, оплаченные его заокеанскими боссами. А сейчас сам Навальный стал объектом пристального наблюдения и расследования со стороны сотрудников РИА ФАН. Нюансы и подробности можно узнать из видеоролика ФАН-ТВ из итальянского курорта в Сорренто.

Скриншот из видеоролика ФАН-ТВ