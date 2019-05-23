Депутатов из провинции могут частично освободить от заполнения деклараций о доходах

Депутатов сельских поселений и небольших рабочих поселков могут частично освободить от ежегодного заполнения деклараций о доходах и расходах.



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Соответствующий законопроект предложен к принятию в первом чтении комитетом Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.

Так, например, депутатов из провинции предложено освободить от заполнения деклараций о доходах и расходах в том случае, если в течение года они не совершали каких-либо крупных сделок.

Необходимость подобного законопроекта обусловлена тем, указали в Госдуме РФ, что депутаты сельских поселений и небольших рабочих поселков работают на непостоянной основе.