Наркоскандал депутата Резника толкает оппозицию к новым нападкам на Смольный

Оппозиция усилила информационно-правовой натиск на действующую власть города. Это закономерно и ожидаемо в преддверии выборов. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник находятся в открытой конфронтации с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.
Понятно, что сейчас кулуарной темой номер один в городе является первомайский арест депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. На демонстрации политик вел себя неадекватно. Причем настолько, что свидетели ареста убеждены в его наркозависимости. Ранее в сети были распространены видеоматериалы на эту тему. На одном из них опальный избранник народа дымит на балконе чем-то, напоминающим «косяк». На другом он же открыто курит «травку» на улицах Праги.
Но соратник и друг Резника «яблочник» Борис Вишневский отказывается признавать этот факт и старается спасти репутацию депутата-«травокура». Он даже написал открытое письмо в его защиту. Это послание подписали члены «Открытой России» и некоторые петербургские журналисты, явно «подготовленные» к предвыборному противостоянию Смольному.
Приемы подобной «подковерной» борьбы хорошо известны. Например, мнимая защита зеленых насаждений мегаполиса и охрана неочевидных памятников прошлых лет. Все помнят, как тот же Вишневский выступал против «Лахта-центра». Правда, со слов главы стройорганизации «Воин-В», некоторые петербургские депутаты, в том числе и Резник, препятствовали застройкам с целью личного обогащения.
Надо отметить, что Смольный всегда прислушивается к мнению горожан. Так, в спорном вопросе о возведении гостиницы в устье реки Смоленки власти города встали на сторону петербуржцев, и строительство отменили. Но в Северной столице еще много окраинных пустырей и пустошей, которые могут стать поводом для околополитических спекуляций либеральных общественников и депутатов.
Логично предположить, что информационное давление на того же Беглова или правовые претензии к его управленческим действиям с приближением Единого дня голосования будут только усиливаться и множиться. Не станет сюрпризом, если очередную кляузу в суд против врио губернатора отправит именно Борис Вишневский. Да и Резник мог бы ему в этом аккомпанировать, но у Максима сейчас другие проблемы с законом - у него у самого «косяк» за «косяком».
Видимо, борьба против Смольного - единственный шанс для петербургской оппозиции прийти к единому знаменателю. Правда, если учитывать их политические интересы и желание «тянуть одеяло на себя», конфликта не избежать. А, соответственно, и распада либеральной братии.
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