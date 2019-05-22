Матвиенко опровергла отношение к увольнениям в "Коммерсанте"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отрицает свое отношение к увольнению журналистов "Коммерсанта". "Никому не звонила, не давила", — утверждает председатель верхней палаты парламента. Матвиенко добавила, что это "не ее стиль".



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Напомним, 20 мая стало известно, что газету покидают авторы материала об отставке Матвиенко. В нем шла речь о том, что спикер может занять должность главы Пенсионного фонда РФ, а верхнюю палату, возможно, возглавит Сергей Нарышкин, который сейчас является руководителем Службы внешней разведки.

Один из авторов статьи — спецкор Иван Сафронов — заявил, что решение об увольнении сотрудников "Ъ" было принято высказавшим к ней претензии акционером. "У ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе", — написал он в Faсebook.

Представитель холдинга USM ответил на это, что владелец ООО "Коммерсантъ Холдинг" Алишер Усманов не причастен к увольнению журналистов. По его словам, бизнесмен узнал о произошедшем из СМИ.

Владимир Желонкин, главный редактор и гендиректор "Коммерсанта", также отрицает давление Усманова. Сотрудники "Ъ" нарушили редакционные стандарты, отметил он, но не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Вместе с Сафроновым "Коммерсант" покинул заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Заявления об увольнении написали еще более 10 сотрудников.

В среду, 22 мая, "Коммерсант" расторгнет отношения со всеми, кто решил уволиться. По некоторым данным, уже подписаны заявления семи человек.

Фото: сайт Совета Федерации

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