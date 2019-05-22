Матвиенко опровергла отношение к увольнениям в "Коммерсанте"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отрицает свое отношение к увольнению журналистов "Коммерсанта". "Никому не звонила, не давила", — утверждает председатель верхней палаты парламента. Матвиенко добавила, что это "не ее стиль".
Напомним, 20 мая стало известно, что газету покидают авторы материала об отставке Матвиенко. В нем шла речь о том, что спикер может занять должность главы Пенсионного фонда РФ, а верхнюю палату, возможно, возглавит Сергей Нарышкин, который сейчас является руководителем Службы внешней разведки.
Один из авторов статьи — спецкор Иван Сафронов — заявил, что решение об увольнении сотрудников "Ъ" было принято высказавшим к ней претензии акционером. "У ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе", — написал он в Faсebook.
Представитель холдинга USM ответил на это, что владелец ООО "Коммерсантъ Холдинг" Алишер Усманов не причастен к увольнению журналистов. По его словам, бизнесмен узнал о произошедшем из СМИ.
Владимир Желонкин, главный редактор и гендиректор "Коммерсанта", также отрицает давление Усманова. Сотрудники "Ъ" нарушили редакционные стандарты, отметил он, но не уточнил, о чем конкретно идет речь.
Вместе с Сафроновым "Коммерсант" покинул заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Заявления об увольнении написали еще более 10 сотрудников.
В среду, 22 мая, "Коммерсант" расторгнет отношения со всеми, кто решил уволиться. По некоторым данным, уже подписаны заявления семи человек.
Фото: сайт Совета Федерации
Читайте также:
Двух журналистов "Коммерсанта" уволили из-за публикации статьи об отставке Матвиенко
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.