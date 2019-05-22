Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не одобрила инициативу группы депутатов Госдумы о введении штрафов для чиновников за оскорбления граждан.
"Правительством России законопроект не поддерживается", - передает агенство ТАСС ответ кабмина.
Законопроект о наказании чиновников за "публичные высказывания, выражающие явное неприязненное отношение к гражданам или группам граждан" был внесен на рассмотрение парламента в апреле. Как отмечали авторы инициативы, публичное оскорбление граждан приводит к негативным социальным последствиям. Наказание для чиновников предполагает штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.
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