Кабмин не поддержал идею штрафов для оскорбляющих граждан чиновников

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не одобрила инициативу группы депутатов Госдумы о введении штрафов для чиновников за оскорбления граждан.



Чиновники могут получить до пяти лет тюрьмы за оскорбление граждан / Новости от 30.04.2019 15:41

"Правительством России законопроект не поддерживается", - передает агенство ТАСС ответ кабмина.

Законопроект о наказании чиновников за "публичные высказывания, выражающие явное неприязненное отношение к гражданам или группам граждан" был внесен на рассмотрение парламента в апреле. Как отмечали авторы инициативы, публичное оскорбление граждан приводит к негативным социальным последствиям. Наказание для чиновников предполагает штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.