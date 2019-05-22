"Умное голосование" Навального дало сбой до старта выборов в МГД

Основатель "Открытой России", олигарх Михаил Ходорковский продолжил заочный спор с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным и его сторонниками о допустимости компромиссов с властью.



Нужен ли Ходорковский России?

"Для меня водораздел компромисса проходит по субъективному признаку: как только человек ищет сотрудничества с властью для получения личных, незаконных конкурентных преимуществ или начинает обдуманно, не случайно, на стороне власти нарушать основные права и свободы человека — он для меня превращается из потенциального союзника в законную мишень для атаки, судебного преследования и так далее", — написал Ходорковский на своей странице в Facebook.

По словам политика, на написание очередного поста его подтолкнули публикация в "Независимой газете" и пост Антона Крассовского в Telegram-канале. Однако началось все несколько раньше, когда стало известно, что на выборы в Мосгордуму по 43-ему округу (районы Арбат, Пресненский и Хамовники) идут юрист ФБК Любовь Соболь и учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер. В начале мая Алексей Навальный в открытом письме призвал госпожу Федермессер снять свою кандидатуру в пользу его сподвижницы. Сторонники Любовь Соболь во главе с Алексеем Навальным посчитали, что Анна Федермессер является ставленником мэрии, и ее единственная задача — оттянуть голоса у юриста ФБК.

Примечательно, что аналогичные обвинения со стороны оппозиционеров обрушились на саму Любовь Соболь, поскольку еще в октябре представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин объявил о своем намерении представлять оппозицию в 43-м округе.

В ответ на письмо Навального Анна Федермессер твердо дала понять, что не намерена идти на поводу у команды Навального. Вскоре в этом ее поддержал и Михаил Ходорковский в своем поздравлении с днем рождения.

"Утверждаю — нет ни одного публично действующего оппозиционера, который не был бы вынужден идти на подобные компромиссы ради достижения практических результатов", — написал тогда Ходорковский в Facebook.

Вскоре основатель "Открытой России" вновь вернулся к этой теме, на этот раз отреагировав постом на выступление журналистки Анны Немзер на телеканале "Дождь". Немзер назвала "коллаборантами" всех, кто так или иначе сотрудничает с действующей властью, тем самым фактически поддержав позицию Алексея Навального.

"Если мы хотим когда-нибудь построить демократическое государство европейского типа, то оппозиция должна объединить более половины граждан страны, а не собрать отряд жестких сторонников нового вождя в 3% населения. Такая группа, конечно, тоже может победить, но результат подобной победы мы расхлебывали почти весь 20 век!", — написал Ходорковский.

В среде оппозиционеров Алексей Навальный продвигает идею так называемого "умного голосования", которое предполагает выдвижение одного сильного либерального кандидата в каждом из 45 избирательных округов столицы. При этом основатель ФБК сам же нарушает заявленные принципы, что наглядно продемонстрировала ситуация в 43-ем округе. Кроме того, представитель Команды Навального Иван Жданов идет на выборы от 8-ого округа, где уже выдвинулся и имеет сильные позиции кандидат от КПРФ Вадим Кумин, ранее занявший второе место на выборах мэра. Еще один кандидат от Навального Владимир Милов в 35-м округе соперничает с коммунистом Владимиром Родиным.