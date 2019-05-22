Совет Федерации лишил статуса сенатора Рауфа Арашукова. Это предложение поддержали 153 сенатора. Воздержавшихся и голосовавших против не было.
Лишить Арашукова статуса сенатора предложил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, возглавляющий комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. По его словам, политик не предоставил в срок сведения о доходах супруги и несовершеннолетних детей.
"Нахождение Арашукова в СИЗО не может являться причиной неподачи декларации", - заметил Воробьев.
Ранее адвокат Арашукова заверила, что декларация была подана вовремя, однако ее не опубликовали на сайте верхней палаты.
Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации в конце января. Его подозревают в особо тяжких преступлениях: участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давленим на свидетеля. Басманный суд отстранил Арашукова от должности сенатора на время расследования.
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