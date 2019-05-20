Песков: причастность Вашингтона к кибератакам подтверждается

Обвинения России в кибератаках против США бездоказательны, однако причастность Вашингтона к подобным действиям постепенно подтверждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



МИД России насчитал 77 млн кибератак на сайт за 2018...

"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот: мы говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", - передает агентство ТАСС его слова.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о том, что администрация Белого дома провела кибератаку против России во время промежуточных выборов 2018 года.