Песков: причастность Вашингтона к кибератакам подтверждается

Обвинения России в кибератаках против США бездоказательны, однако причастность Вашингтона к подобным действиям постепенно подтверждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот: мы говорили, говорим и будем говорить о том, что российское государство не имеет никакого отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти", - передает агентство ТАСС его слова.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о том, что администрация Белого дома провела кибератаку против России во время промежуточных выборов 2018 года.
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