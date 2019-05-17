Константин Костин: в политической мотивации людей глобальные темы уступают место повседневным

В пятницу экспертная сеть "Давыдов.Индекс" при поддержке фонда "Петербургская политика" провела в Москве офлайн-сессию "Потенциал регионального патриотизма".



Два лица русского патриотизма

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, региональный патриотизм является третьим по важности фактором для наращивания политического рейтинга. Первые два — это экономика и социальная сфера.

Эксперт подчеркнул, что сейчас людей все больше интересует ситуация в месте их проживания, комфорт и перспективы развития.

К этому можно отнести и так называемые "мусорные протесты". По мнению Костина, речь в данном случае идет не об экологии, а о среде обитания. Экология начинает волновать людей только тогда, когда они лично сталкиваются с негативным влиянием промышленных предприятий на среду их обитания. То есть, условно говоря, труба дымит прямо в окно. Глава ФоРГО считает, что сейчас в политической мотивации людей глобальные темы уступают место повседневным. И в Москве подобные темы проявляются раньше и острее.

Объясняя прошлогоднюю победу Сергея Собянина на выборах мэра, Константин Костин отметил, что его программа была построена вокруг развития московских районов. И избиратели это оценили.

Говоря о грядущих выборах в Мосгордуму, эксперт подчеркнул, что наилучшие шансы у тех кандидатов, что сосредоточены на развитии конкретных районов города. Оппозиция ошибается, когда полагает, что общедемократические вопросы волнуют людей больше, чем темы, касающиеся непосредственно их жизни.

Реальных возможностей для реализации своих предвыборных обещаний больше у тех кандидатов, что представляют влиятельную политическую силу, считает Костин. Потому, например, представители "Единой России" могут сделать в этом плане больше, поскольку находятся в большей координации с городским правительством, которое возглавляет их товарищ по партии.

По мнению главы ФоРГО, жители Москвы предъявляют более высокие требования к властям, поскольку в столице более высокие стандарты. 80 процентов того, что делается и что в любом другом месте трактовалось бы как огромная заслуга исполнительной власти, москвичи просто считают нормой, отметил Константин Костин.

Стремительное развитие Москвы эксперт не считает проблемой. Хотя сам по себе дисбаланс в развитии разных территорий государства, безусловно, представляет угрозу для государства.

Своим развитием российская столица показывает другим регионам как это должно быть. Например, как можно наращивать городской бюджет, при том, что количество крупных общенациональных компаний, которые платят в Москве налоги, существенно сократилось за последние 7 лет. Прекрасно, когда есть лидер, к которому все стремятся и наработками которого все могут пользоваться, подчеркнул Константин Костин.