Навальный поставил не на тех "лошадок": Соболь и Гусева проваливают предвыборные кампании в столицах

"Кандидат в кандидаты" на предстоящих выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, пришедшая на интервью в красном пиджаке, ничем, кроме этого предмета одежды, впечатлить присутствующих в студии не смогла. Все, на что она оказалась способна — набившие всем оскомину агитки. А когда дело дошло до вопросов, юрист из ФБК Навального и вовсе стушевалась.

Не лучше положение у "навальнистов" и в Северной столице, где власть в штабе захватила бывшая любовница видного деятеля так называемого Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. После ее вовлечения в деятельность штаба почти все компетентные люди стали покидать организацию.

В студии "Эха Москвы" Любовь Соболь, едва успев представиться, начала выкрикивать лозунги: "Единая Россия" — жулики и воры!", "Мэрия ответит за плитку, плохой капремонт и коррупцию!". Чем немало удивила присутствующих. Нарышкину даже пришлось напомнить ей, что она еще не зарегистрирована.

Но это нисколько не повлияло на соратницу Навального, заявившую: "Почему я не могу агитировать? Я очень люблю агитировать".

Ведущим так и не удалось получить от Соболь внятных ответов ни на один свой вопрос. Было впечатление, что активистка ФБК пришла в студию единственно затем, чтобы рассказать о своих "успехах" в борьбе с "Конкордом" Евгения Пригожина.

Что не помешало ей громко заявить: "Фонд борьбы с коррупцией — место моей работы, а в будущем - Московская городская дума, с сентября".

Почему она уверена в том, что избиратели 43-го округа проголосуют за нее, осталось неизвестным.

Крайне глупо выглядела юрист ФБК, когда был затронут вопрос о директоре московского Центра паллиативной помощи Анне (Нюте) Федермессер, которая баллотируется в Мосгордуму в том же округе, что и Соболь. Ей припомнили об открытом письме Навального, которое вызвало возмущение у пользователей соцсети Facebook.

В нем блогер обозвал Нюту Федермессер коллаборанткой. Якобы она вошла в ОНФ, чтобы получить поддержку государства для обеспечения хосписов по всей стране. А на выборы, по мнению Навального, она идет лишь для того, чтобы перейти дорогу ФБК.

Странная все-таки у Навального логика. Использовать ресурсы партии власти, чтобы дать людям даже в отдаленных от крупных городов местах возможность дожить достойно и без боли, по его мнению, позорно, а вот вымогать 300 миллионов рублей у Евгения Пригожина на свою муниципальную кампанию, шантажируя его фейковыми расследованиями — очень даже правильно.

С грехом пополам, неумело и нарушая закон, Соболь все-таки хоть пытается делать что-то, похожее на агитационную кампанию. В Петербурге же у Навального дела совсем плохи. Захватившая власть подруга Ивана Жданова набрала в штаб людей из регионов, которых расселила в крохотной комнатушке с клопами, и которым фактически не платит денег. За методы своей работы она уже получила прозвище "Иосиф Виссарионович". Опытные сотрудники не захотели с этим мириться и стали уходить. Естественно, в таких условиях ни о какой избирательной кампании говорить не приходится.

По словам источника в Telegram, "вместо обещанных 110 муниципалитетов штаб, разумеется, если "Иосиф Виссарионович Гусев" не развалит все быстрее, поборется за мандаты в 3-4 муниципалитетах".

Блогеру Навальному очень хочется выглядеть политиком, но его некомпетентность привела к тому, что в обеих столицах предвыборные кампании его ставленниц провалились, так и не начавшись.