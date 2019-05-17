Медведев: необходимо продлевать продолжительность жизни россиян

Власти необходимо адекватно и своевременно реагировать на происходящие в стране демографические изменения.
Об этом в ходе совещания по реализации федерального проекта "Старшее поколение" заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Также, отметил глава российского правительства, необходимо работать над увеличением продолжительности жизни граждан страны. Тогда, заявил Дмитрий Медведев, они смогут дольше оставаться здоровыми и будут иметь возможность работать.
Премьер-министр РФ отметил, что на сегодняшний день доля пожилых людей составляет четверть от общего населения страны.
Также Дмитрий Медведев указал на то, что в ближайшие годы на проект "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография" будет потрачено порядка 100 миллиардов рублей.
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