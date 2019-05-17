Песков: Москва отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности

Москва подготовит свой ответ на новые санкции со стороны США по принципу взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры", - передает его слова издание "Коммерсантъ".
Представитель Кремля уточнил, что все действия России будут исходить из соблюдения национальных интересов.
Накануне Соединенные Штаты расширили санкционный "список Магнитского". В него вошли бойцы чеченского отряда быстрого реагирования "Терек", а также пять российских граждан. По мнению американской стороны, эти лица нарушили права человека и связаны с коррупционными преступлениями.
В посольстве России назвали этот акт очередной попыткой "навязать односторонние принудительные меры, которые идут вразрез с международным правом и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что не стоит рассчитывать на смягчение санкций со стороны США. Главной причиной недружественных шагов адрес России Песков считает стремление "недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний".
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