"Яблочники" поиздевались над наркоманом Резником и поддержали идею легализации легких наркотиков

Бывшие коллеги депутата-наркомана ЗакС Санкт-Петербурга Максима Резника из партии "Яблоко" открыто поиздевались над пристрастием парламентария к употреблению запрещённых препаратов. Однако всё же поддержали при этом декриминализацию.

Председатель Невского МО Петербургского "Яблока" Сергей Трошин пообещал, что будет добиваться легализации марихуаны и прочих "лёгких" наркотиков, лишь бы депутату-травокуру было проще жить. Об этом он сообщил в рамках прошедшего тура дебатов между участниками праймериз.

По словам Трошина, если ему удастся получить пост губернатора Северной столицы, он поддержит легализацию марихуаны, но будет и дальше бороться с "тяжёлыми" наркотическими средствами.

"Показателен опыт Голландии, куда туристы приезжают со всего мира. Там вообще живут счастливые люди. А у нас в стране спиваются от водки. Пьют, потом дерутся. Ужасы происходят. А покурил — раз и хорошо", — иронизировал Трошин.

"Яблочник" добавил, что при таких условиях критика Резника недопустима, а людям стоит поддержать оскандалившегося парламентария. Кроме этого, Трошин с издевкой посетовал на необходимости отстаивать возможность употреблять наркотики для таких депутатов, как Резник.

Ранее Резник стал участником крупного наркоскандала. Его уличили в употреблении наркотических средств на балконе собственного многоквартирного дома. Позже в Сети появилась запись парламентария из Праги, где он вместе со своей женой употреблял наркотики прямо на улице.

В петербургском ЗакС увлечения Резника спровоцировали жёсткую критику. Депутат Андрей Анохин направил обращение к председателю Заксобрания Вячеславу Макарову с требованием отстранить депутата-наркомана от должности. На последнем заседании в Смольном никто из присутствующих парламентариев не поддержал скандального Резника. В свою очередь, Макаров пообещал разобраться в ситуации и наказать Резника в соответствии с законом.