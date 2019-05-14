Карачаево-Черкессия хотела отозвать Арашукова из Совфеда еще до задержания

Власти Карачаево-Черкессии давно хотели отозвать сенатора Рауфа Арашукова из Совета Федерации.



Арашуков рассмеялся на камеру в зале суда / Новости от 30.01.2019 23:19

Об этом заявил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Так, рассказал Воробьев, Карачаево-Черкессия хотела отозвать Рауфа Арашукова из-за большого количества жалоб, поступивших на него. Например, указал вице-спикер Совфеда, за время работы Арашукова на него поступило сразу несколько жалоб по поводу его двойного гражданства.

Однако, подчеркнул Юрий Воробьев, комиссия так до сих пор и не установила факта наличия у Рауфа Арашукова двойного гражданства.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкессии в Совете Федерации сотрудники правоохранительных органов задержали прямо в здании парламента. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом. Задержан Рауф Арашуков, самый молодой член Совфеда, был в связи с подозрением в организации заказных убийств.

После задержания Арашуков заявил, что якобы плохо владеет русским языком. Ранее "Правда.Ру" также писала об этом. Сенатор объявил, что не сможет общаться со следователями без переводчика.

"Правда.Ру" писала и о том, что в отношении Рауфа Арашукова будет проведена психологическая экспертиза. Следователи также подчеркнули, что в рамках объединенного уголовного дела будет проведена также и комплексная судебная бухгалтерская экспертиза.

Фото: council.gov.ru.

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