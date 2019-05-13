В Ингушетии, Севастополе, Коми и Архангельской области могут поменяться губернаторы

Источники в Кремле рассказали о закрытом социальном исследовании, которое было проведено по заказу администрации президента. По информации источников, социологи определяли регионы, жители которых наиболее хотят поменять главу своего региона. Также выявлялся уровень доверия к губернаторам и оценка их работы.



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Оказалось, что наибольшее недовольство жителей главой своего региона наблюдается в республике Коми, Ингушетии, Севастополе и Архангельской области. Самую большую поддержку получил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о губернаторе Чувашии Михаиле Игнатьеве, который совместно с полицией "наказал" пенсионеров, обратившихся к Владимиру Путину. Этот инцидент "Правде.Ру" прокомментировали директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, а также председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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