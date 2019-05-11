Депутат ЗакСа Максим Резник показал мастер-класс по уничтожению дури на отдыхе в Чехии

Главный фигурант наркоскандала в Санкт-Петербурге, депутат ЗакС Максим Резник на майские праздники отправился с супругой в Прагу - провести время в стране с довольно мягким отношением к наркотикам и переждать страсти.

Вот только страсти, по всей видимости, улягутся еще не скоро. Причина проста - Резник не смог воздержаться от пагубного пристрастия и в который раз попался на камеру курящим марихуану.

Его жена Ксения Казарина разделила с супругом «трубку мира». На появившейся в Сети записи видно, как Резник забивает специальную трубку марихуаной и делает пять долгих затяжек. Казарина ведет себя скромнее и ограничивается всего одной. Причем предаются супруги этому нехитрому развлечению прямо на скамье в парке, неподалеку от магазинчика, где несколькими минутами ранее приобрели «товар».

Резника, по всей видимости, не волнует разгоревшийся на родине скандал и тот факт, что коллеги-депутаты прочат ему конец политической карьеры. Он продолжает употреблять наркотики вполне открыто, даже зная, что к нему приковано повышенное внимание прессы и общественности.

Более того, по возвращении из Праги Максим Резник уверяет журналистов, что ничем предосудительным в отпуске не занимался и по злачным местам не ходил.

Последнее видео подтверждает, что это ложь. Впервые кадры с употребляющим марихуану депутатом появились после того, как он опозорился в ходе Первомайского шествия. Соседи засняли, как Резник употребляет наркотики на общем балконе многоквартирного дома, и эта запись вызвала широкий общественный резонанс.

Петербуржцы направили в адрес председателя Заксобрания Вячеслава Макарова петицию с требованием заставить Резника сдать тест на наркотики и в случае положительного результата лишить его мандата. В ЗакСе ответили гробовым молчанием.Через несколько дней Telegram-канал «Неалбин» опубликовал еще одно видео, на котором Резник курит наркотики. В ЗакСе на него тоже никак не отреагировали и не стали предпринимать в отношении депутата-наркомана никаких мер.

Наконец, на куртке Резника, которую журналисты приобрели у его супруги через Avito, в результате криминалистической экспертизы были обнаружены следы наркотиков. Всех этих фактов более чем достаточно, чтобы привлечь внимание комиссии по депутатской этике, но вЗакСе продолжают игнорировать этот скандал. Чем в данном случае руководствуется господин Макаров, неизвестно, но какие-либо вопросы он отвечать отказывается.