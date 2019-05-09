В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Помпео в Сочи

Госсекретарь США посетит Сочи 13 и 14 мая для встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Майк Помпео может также провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
"Мы не исключаем, что Владимир Путин может провести встречу с госсекретарем США Майком Помпео во время его рабочего визита в Сочи", - сообщил журналистам прее-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно госсекретарь США Майк Помпео отменил встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом, американский госсекретарь отметил, что с нетерпением ждет визита в Берлин и мероприятие обязательно состоится, пишет Reuters со ссылкой на представителя посольства США.
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