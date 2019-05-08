Путин: россиянам важен результат, а не обещания и планы

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что людям нужны не обещания, графики и планы, а результат.

На это глава государства указал в ходе заседания совета по стратегическому развитию.

"Абстрактные обещания, ведомственные планы или графики", подчеркнул Путин, должны волновать лишь власть. Граждан же Российской Федерации волнует результат.

При чем результат, отметил президент России, не в отдаленном будущем, а здесь и сейчас.

Фото: kremlin.ru.