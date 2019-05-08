В Кремле не будут принимать решение о приостановке полетов Sukhoi Superjet 100

Решение о приостановке полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 должны принимать компетентные авиационные органы страны, а не президент. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Пилот сгоревшего в «Шереметьево» самолёта рассказал подробности катастрофы / Новости от 06.05.2019 11:39

"Об этом должны говорить только компетентные органы - авиационные органы​​​. Мы видели сообщения на этот счет, но компетентными могут являться выводы авиационных органов", - прокомментировал представитель Кремля петицию о приостановке полетов отечественных "Суперджетов", которую подписали уже более 140 тысяч россиян, передает агентство ТАСС.

Напомним, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в Шереметьеве 5 мая. Рейс вылетел из Москвы в Мурманск, однако затем запросил разрешение вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. При посадке самолет трижды ударился о землю, в результате чего стойки шасси надломились и повредили топливные баки, что привело к пожару.

В результате трагедии погибли 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 пассажиров и членов экипажа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ошибка пилотов является основной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100. Пилоты превысили скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию шасси со взлетно-посадочной полосой и "отскокам".

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