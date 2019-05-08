Песков отказался участвовать в общественной дискуссии о Сталине

Пресс-секретарь президента России предпочитает избегать участия в общественной дискуссии о роли личности советского вождя Иосифа Сталина в истории страны.



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Отвечая на вопрос о том, как к данной теме относится Владимир Путин, представитель Кремля пояснил, что президент "очень хорошо знает историю страны, почти досконально, в деталях" и, конечно, "отрицать, что Сталин является частью истории, наверное, нельзя".

"Но что касается восприятия со знаком "плюс" или "минус" - от этого я хотел бы абстрагироваться. Мы знаем, что это вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии. Я просто не считаю себя вправе в ней участвовать", - передает агентство ТАСС слова Пескова.

Напомним, 8 мая в Новосибирске на территории обкома КПРФ был открыт трехметровый памятник Сталину. В торжественной церемонии открытия принял участие первый секретарь новосибирского обкома, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Установка памятника была одобрена художественным советом мэрии Новосибирска. До этого совет трижды отказывал в установке бюста. Общественное обсуждение инициативы коммунистов прошло в октябре 2018 года. Комиссия пришла к выводу, что в городе существуют кардинально противоположные мнения по этому вопросу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство (70%) жителей России положительно оценивают историческую роль Сталина. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Уровень одобрения вождя достиг максимального показателя за все время исследований.

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