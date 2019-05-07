Для Управделами президента РФ проведут мониторинг блогов, СМИ и мессенджеров

На портале госзакупок появилась услуга для Управления делами президента России на проведение мониторинга СМИ и блогов. Помимо классических новостных площадок, исполнитель должен будет провести анализ каналов запрещенного в РФ мессенджера Telegram.



США: Новые СМИ: Правительство 2.0. Телеканал ТВТУР. 04.05.2019 12:12

Контракт с поставщиком услуг планируют заключить на один год. На оплату услуг планируется потратить 1,1 миллион рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как пытались заблокировать Telegram на территории России.

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