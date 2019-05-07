Лавров о CNN: какие новости - такие и вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над вопросом журналиста CNN, напомнив о том, что американский канал часто называют источником "фейк ньюс".
"Некоторые называют вашу компанию CNN "фейк ньюз", а вы сейчас еще делаете "fake question" ("фейковый вопрос". — Ред.)", — ответил министр на вопрос журналиста о том, какие возможности есть у России, чтобы остановить военную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, сообщает агентство "РБК".
Глава российского МИД добавил, что Россия выступает категорически против военных действий в нарушение международного права. Кроме того, нет ни малейшего повода для интервенции в Венесуэлу.
"Из моих контактов с американскими, европейскими и латиноамериканскими коллегами я не вижу сторонников безоглядного военного решения. Надеюсь, что это понимание, которое у всех присутствует, будет превращено и в практическую политику, что военного решения не будет, потому что оно будет катастрофическим", — заключил Лавров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ведущий телеканала CNN Джейк Таппер обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина таким образом, будто является его пресс-секретарем.
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