Митрохин под микроскопом

Бывший лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин и его ближайшая помощница Александра Парушина развернули в Хамовниках в преддверии выборов в МГД бурную подковерную деятельность по выдавливанию с территории избирательного округа опасных конкурентов.



«А вы, Нюта, что делаете для этого округа? Ничего!» Митрохин о выдвижении Федермессер и Соболь в одном округе

Их планам по "окучиванию" оппозиционно настроенных хамовнических избирателей угрожают внезапно появившиеся в округе "навальнисты", и мы в который раз наблюдаем раскол в оппозиционном движении.

Заниматься провокационной деятельностью в целях устранения конкурентов для Митрохина и Парушиной — дело привычное. В расследовании, явно проведённом группой авторов, напоминают что нечто подобное было и в 2017 году:

"Что касается Парушиной, то, может быть, Илья Азар был прав, когда обвинял Парушину в сотрудничестве с едром? Во время памятных выборов 2017-го она фактически работала на раскол оппозиционного движения в Хамовниках. Вот как впоследствии об этом вспоминал Илья Азар, журналист "Новой газеты":

"Когда в Хамовники "зашел" проект Гудкова-Каца, ей это, конечно, не понравилось. Я жутко разозлился, так как был уверен, что две команды будут делить один и тот же электорат, и в результате вперед проскочит "Единая Россия".

Он же в свое время отметил как минимум странное поведение Александры Парушиной, которая пыталась содействовать тому, чтобы предшествующая им команда мундепов района Хамовники получила свои "золотые парашюты" по умолчанию: "внеочередное заседание предыдущего совета депутатов района Хамовники, о котором писал вчера, состоялось, но из повестки (видимо, после ночного шума) исчезли все вопросы кроме поощрений депутатам

Нина Гущина (бывшая глава совета, с треском проигравшая выборы) сначала предложила поощрения принять, потом изменила мнение на "отложить решение на заседание нового (нашего) совета", но после сопротивления депутата Александры Парушиной от "Яблока" (которая почему-то хотела выдать поощрения сейчас же) Гущина вдруг предложила коллегам вообще отказаться от поощрений за сентябрь"

В памяти людей, внимательно следящих за событиями в московской политике, ещё свежи события, последовавшие за выборами 2017 года. Вот что пишут авторы по этому поводу:

"Надо сказать, что "странности" в поведении активистки Александры Парушиной на этапе предвыборной кампании в 2017 году не закончились. После успеха на выборах пришла настоящая катастрофа — Парушина развязала настоящую охоту на инакомыслящих, когда в Хамовниках образовались две группы оппозиционеров и встал вопрос о том, кто станет председателем совета депутатов. Вот это уже был настоящий раскол. Скандал на всю страну".

Но новый скандал, инициируемый Митрохиным и Парушиной, по своим масштабам и токсичности грозит превзойти все предыдущие. Как выяснили авторы, "сладкая парочка", лишённая финансовой поддержки "Яблока", погрузилась в лихорадочные поиски средств.

Доходит до того, что Митрохин мечется словно в горячке: сначала решительно требует сохранить публичные слушания, а потом пикетирует Мосгордуму с требованием их отменить(!). Что означает это стремительное переобувание в прыжке, неясно. Ясно, что припекло и подгорело.

Ну так и средств нужно немало. Так, утверждают участники расследования, нейтралитет Дмитрия Гудкова удалось "купить", и как только он потерял интерес к Хамовникам, у него сразу же нашлись деньги на новое помещение для своего предвыборного штаба.

Источником средств для предвыборной кампании Митрохина стали… застройщики. Те самые, с которыми Парушина картинно борется перед объективами камер. Вот что сообщается по этому поводу в расследовании:

"Новые "победы" Митрохина и Парушиной не афишируются, но по информации весьма компетентных источников, способным предоставить информацию из первых рук, можно узнать, что нашим "борцам" уже удалось договориться с Capital Group (проект White Khamovniki, Олсуфьевский пер., вл. 9). Цена вопроса составила … 20 миллионов рублей. Активность протестующих удалось отвлечь на иные объекты, а в Хамовниках на маленьком участке скоро появятся две пятнадцатиэтажных башни".

По версии авторов, из полученной суммы Гудкову пришлось отдать 15 миллионов. А это значит, что деньги всё ещё нужны. И взять их можно у других застройщиков, стоит только надавить посильнее. Ещё одна цитата:

"Но теперь из-за "гудковских" расходов денег на кампании вновь не хватает. И по информации тех же компетентных источников, еще 25 миллионов обещали подкинуть Антон Винер и его партнеры по застройке комплекса Eight Yards (улица Ефремова, строение 9 "А"). Однако, переговоры, которые последние пару месяцев с переменным успехам вела наша Алиса (Александра) Парушина затянулись и Митрохин в итоге развязал превентивную информационную кампанию в прессе. Ну чтобы застройщики стали посговорчивее- а то кампания уже на носу… Здесь и здесь он гневно обрушивается на застройщиков, взывая сразу и к Путину, и к Собянину".

В материале представлена масса других деталей и подробностей. Но главное достоинство проведенного расследования не только и не столько в разоблачении махинаций подобных псевдооппозиционеров…

Гораздо важнее время появления этой публикации — ещё есть возможность остановить митрохинские закулисные интриги и превращение округа в его личный с Парушиной доходный домен. Ведь время — это ресурс невосполнимый и если оно будет упущено, мы станем свидетелями нового акта хамовнической "трагикомедии". И тогда будет упущена очередная возможность получить наконец-то единого, сильного и перспективного кандидата, представляющего интересы оппозиционно настроенных москвичей, проживающих в Хамовниках, Арбате и Пресне.

Кстати, судя по объёму проделанной работы, по тому, что работала команда, что в расследовании уверенно используется инсайд, рискнем предположить, что работали соратники Алексея Навального.

В пользу этой версии говорит и то, что практически синхронно политик Навальный атаковал соратника Митрохина пропагандиста Доренко и у последнего также сильно пригорело. Неудивительно, если в материалах цитируемого выше расследования Сергей Доренко также предстаёт в неприглядном свете.