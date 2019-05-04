Журналисты ФАН проводят расследование: в полиции куртку Резника уже проверяют на наркотики

После нашумевшего скандала с употреблением депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максимом Резником наркотических веществ, Федеральное агентство новостей провело собственное расследование. Представители издания купили куртку парламентария и сдали её на экспертизу в полицию.

Первого мая Максим Резник попытался сорвать организованное шествие в центре Северной столицы. Парламентарий и несколько его сторонников стремились устроить из демонстрации несанкционированный оппозиционный митинг. Как сообщали СМИ, в тот момент Резник находился в состоянии наркотического опьянения.

Спустя некоторое время после провокации корреспонденты ФАН дозвонились до главы комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке. Однако выяснить какие-либо подробности им не удалось. Депутат промычал что-то невнятное в телефон и повесил трубку.Тогда же СМИ опубликовали компромат на Максима Резника. Соседи запечатлели, как парламентарий употребляет наркотики на балконе своего дома. Ведущие информагентства и телеграмм-каналы распространили новость о пагубных пристрастиях члена фракции «Партии Роста».

После инцидента многие петербуржцы обратились к председателю ЗакСа Вячеславу Макарову с петицией. В ФАН не исключают, что среди обратившихся горожан есть соседи главы комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке. Ранее они жаловались на едкий запах марихуаны в подъезде. Люди потребовали, чтобы Максим Резник сдал тест на наркотики.

Информацию о том, что парламентарий долгое время употребляет запрещенные вещества, подтвердил его старый знакомый - скандально известный шоумен Стас Барецкий. По его словам, в прошлом они не раз курили вместе анашу.

Депутаты Госдумы РФ Андрей Анохин и Виталий Милонов осудили привычку Резника. Они потребовали, чтобы депутат прошел медосвидетельствование. В Совете Федерации также обратили внимание на наркотический скандал.

На сторону Максима Резника встали разве что либеральные СМИ. На радиостанции «Эхо Москвы» и подобных медиа предпочли не заметить выходки депутата ЗакСа. Сам Резник после долгого молчания 3 мая написал в Facebook, что наотрез отказывается от освидетельствования. По мнению наркологов, своим решением он подтвердил предположения об употреблении наркотиков.

В итоге сотрудники ФАН решили провести собственное расследование. На сервисе Avitoони нашли объявление о продаже кожаной куртки от лица жены парламентария Ксении Казариной.

Так как вещи из кожи хорошо впитывают запахи, ФАН решило приобрести куртку Максима Резника. Сверив имеющийся в редакции телефон с номером на Авито, журналисты откинули сомнения в подлоге. Женщина встретила их именно у того дома, где ранее засняли компромат на Резника.

Вернувшись в редакцию, сотрудники ФАН сняли пробы материалов и передали их на экспертизу в лабораторию. Далее генеральный директор издания Евгений Зубарев отправился в 34-е отделение полиции УМВД по Приморскому району. В присутствии понятых правоохранительные органы забрали куртку для криминалистического анализа.

В ведомстве заявили, что в случае положительного результата начнется расследование. По его итогам могут появиться подробности. Например, какая криминальная структура поставляет парламентарию наркотики, в каком объеме, и кто из окружения Резника вовлечен в употребление запрещенных препаратов.Издание ФАН сообщило, что в ближайшее время опубликует итоги собственного расследования и результат полицейской проверки.