Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом. Напомним, российское законодательство запрещает чиновникам открывать счета в иностранных банках, а также владеть зарубежными ценными бумагами.
Однако бывают случаи, когда высокопоставленным российским чиновникам переходит собственность за рубежом через наследство. Такой процесс приобретения собственности российское законодательство не регулировало до текущего момента. Теперь чиновник имеет право вступить в наследство за рубежом, а затем продать его в течение шести месяцев. Шестимесячный срок начинает действовать с момента вступления чиновника в наследство.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России приняли законопроект, который запрещает чиновникам иметь активы за рубежом.
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