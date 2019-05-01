Путин дал 6 месяцев чиновникам на продажу зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом. Напомним, российское законодательство запрещает чиновникам открывать счета в иностранных банках, а также владеть зарубежными ценными бумагами.



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Однако бывают случаи, когда высокопоставленным российским чиновникам переходит собственность за рубежом через наследство. Такой процесс приобретения собственности российское законодательство не регулировало до текущего момента. Теперь чиновник имеет право вступить в наследство за рубежом, а затем продать его в течение шести месяцев. Шестимесячный срок начинает действовать с момента вступления чиновника в наследство.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России приняли законопроект, который запрещает чиновникам иметь активы за рубежом.

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