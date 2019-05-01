Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева послом в Белоруссии вместо Михаила Бабича

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла в Белоруссии Михаила Бабича, который занимал этот пост с 24 августа 2018 года. До этого Бабич находился на должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В свое работе на посту посла России в Белоруссии Михаил Бабич неоднократно встречал критику со стороны белорусских властей. В марте 2019 года Михаил Бабич имел неосторожность высказать свое мнение о союзном государстве в интервью РИА Новости. Это привело к массовой критике Бабича в Белоруссии. В частности, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз обвинил Бабича в неуважении к белорусскому народу, а также посоветовал ему "вникнуть в специфику страны".
"В течение долгого времени наши страны вместе противостояли внешним силам, укрепляли сотрудничество, вместе развивались. Все то, чего не удалось сделать нашим врагам, удается сделать нынешнему послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу", - сообщил Анатолий Глаз.
Сразу же после увольнения Михаила Бабича на его должность был назначен член Совета Федерации РФ от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев. В 2011 году Мезенцев даже пытался участвовать в выборах президента России, но ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата. С 2009 по 2012 год Мезенцев работал губернатором Иркутской области.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Александр Лукашенко попросил Владимира Путина отозвать Михаила Бабича из Белоруссии на форуме "Один пояс - один путь" в Китае.
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