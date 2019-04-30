Московские оппозиционеры выступили против электронного голосования

Решение о проведении в столице электорального эксперимента, в рамках которого будет протестирован инструмент дистанционного голосования, вызвал протесты.



Интернет‐голосование за критерии оценки УК стартовало в Подмосковье

В момент принятия Мосгордумой в первом чтении соответствующего законопроекта, двери законодательного органа осаждали протестующие коммунисты. Сегодня о своем несогласии заявили еще три политические организации.

Против законодательной инициативы высказались "Яблоко", "Партия перемен" и "Парнас". Предложенную процедуру они считают непрозрачной. Опасаются и того, что такое понятие, как тайна голосования, перестанет быть существенным при использовании новых технологий.

Вызывает опасения и то, как будет вестись подсчет голосов. Критики законопроекта замечают, что в граждане и без того не доверяют выборному процессу, а пока не решена эта проблема, рано интегрировать в политический процесс подобные инструменты.

В ситуацию уже вмешался и ЦИК. там обещают провести ряд общественных слушаний, в рамках которых подробно объяснят, как будет работать новый выборный механизм. Обещают, что вопросов у протестующих не останется, а права избирателей надежно защищены.

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