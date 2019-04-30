В Хабаровском крае представители партий пойдут на Первомай в общей колонне

Хабаровские представители партий, представленных в Госдуме, пройдут в первомайской колонне общим строем. Порядок построения определили с помощью жеребьевки. Общественники и непарламентские политические силы выстроятся рядом.



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Первой колонной отправится "Справедливая Россия", заявившая сегодня об официальном намерении поддержать акцию "желтых жилетов", направленную против политики партии "Единая Россия". Эсеры в социальных сетях активно приглашают горожан присоединиться к демонстрации. Жилеты просят приобрести заранее.

Организаторы уверяют, что Хабаровск станет первым российским городом, где все партии уместятся сразу в одной колонне. В чем смысл такого эксперимента и под кого расчищены партийные места, идеологи шествия не сообщают.

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