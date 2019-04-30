Тульские чиновники отправили коммунистов отмечать Первомай в "проулок шириной 1,5 метра"

Свое право провести традиционный первомайский митинг тульским коммунистам пришлось отстаивать в суде. В согласовании шествия городские власти КПРФ отказали сразу. Суд встал на сторону обязал городские власти повторно рассмотреть заявку коммунистов на шествие и митинг.
После решения судьи 29 апреля муниципалитет вновь отказал коммунистам. Если в первый раз администрация ссылалась на нарушение сроков подачи документов, то повторный отказ был мотивирован запланированными в согласуемом месте народными гуляньями.
В качестве альтернативы коммунистам предоставили узкий проулок в частном секторе оружейной столицы России. Как говорится в сообщении КПРФ, этот проулок "шириной полтора метра".
Коммунисты уже назвали происходящее диктатурой и обвинили политических оппонентов из "Единой России" в подстрекательстве чиновников на запрет.
Это уже второй праздник, в котором отказано тульским коммунистам. В 2018 году аналогичным образом было сорвано шествие, приуроченное к 7 ноября.
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