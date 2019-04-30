Элла Памфилова попросила 16 регионов о снизить муниципальный фильтр

Центризбирком направил сразу в 16 регионов обращения председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Субъектам федерации предложено снизить до 5%-й отметки порог так называемого муниципального фильтра. Этого предложения системная оппозиция добивалась с 2017 года.



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Председатель считает необходимым внести соответствующие поправки в региональные законодательства тех субъектов РФ, где в этом году состоятся выборы новых глав регионов. Подобная практика, по мнению главы ЦИК, позволит повысить конкуренцию за высокий пост и сделать кампании более разнообразными.

О необходимости снижения фильтра впервые заговорили в 2017 году. Представители КПРФ и ЛДПР обратились с соответствующим предложением напрямую к Владимиру Путину, предложив полностью отказаться от подобной практики.

В феврале текущего года Элла Памфилова сообщила, что договоренность достигнута и фильтр будет снижен, однако в последствии обвинила инициаторов кампании в безынициативном подходе и нежелании ускорить процедуру принятия соответствующего решения.

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