Уральские "эсеры" отбили кандидата у "ЕР" в суде

Довыборы в совет Серпиевского сельского поселения Челябинской области еще не начались, а уже разразился скандал. Безработная Любовь Можарова оказалась зарегистрирована одновременно от двух партий — "Справедливая Россия" и "Единая Россия".



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Женщина подала документы на участие в праймериз партии власти, однако "эсеры" высказали протест, заявив, что она член их партии. Выяснять, на чьей стороне правда, политические силы отправились в суд, где единороссы проиграли.

Кандидат была снята с выборов, а за несколько дней до этого, без возможности участия в гонке ТИК оставил и кандидата от "СР". В результате, выявлять сильнейшего будут еще одна безработная, но из ЛДПР, и трудоустроенный в управлении коммунального хозяйства, транспорта и связи района самовыдвиженец.

Фото: Википедия

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