ВЦИОМ изучил текущие политические предпочтения россиян

В настоящий момент социологи отмечают снижение уровня доверия к правительству и лично Дмитрию Медведеву. В обоих случаях падение составило порядка 1%.
Тройка лидеров общественного мнения не претерпела значительных изменений. На первом месте по уровню популярности находится действующий глава государства. Владимира Путина поддерживает более 32% опрошенных.
Второе и третье место россияне отдают двум Сергеям: Шойгу и Лаврову. Министры значительно уступают президенту с результатом 13,6% и 11,1% соответственно.
Среди политических партий лидерство прочно удерживает партия власти, ей уступают КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". Анализируя результаты, социологи склонны говорить о том, что доверие россиян к действующей власти продолжает снижаться. Во многом тому виной непопулярные реформы.
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