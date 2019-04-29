Китайцы с камчатского рынка обвинили власти в запрете продавать желтые жилеты

В одном из самых географически удаленных от федерального центра регионов развернулась борьба за Первомай. Действующий губернатор Камчатки Виктор Илюхин фактически запретил 1 мая любые политические акции. С такой позицией губернатора не согласны местные "эсеры".



Петропавловск-Камчатский: центр города

В знак протеста решению властей общественники и справедливороссы решили пойти в общей колонне традиционного шествия, надев желтые жилеты. Акция проводится по аналогии с французскими оппозиционерами, использующими такую униформу.

Сегодня депутат местного законодательного собрания Михаил Пучковский, один из идеологов протеста, решил лично купить униформу, однако нигде в краевом центре упомянутых жилетов не нашёл. Депутат уверяет, что китайские торговцы, продающие свои товары на местном вещевом рынке, рассказали, что им запрещено до конца майских праздников продавать униформу.

Использование жилетов должно было стать выражением протеста не только действиям главы региона, но и всей политике партии "Единая Россия". Акцию поддерживают общественники и из соседних с Камчаткой регионов ДФО. По мнению эсеров полуострова, Виктор Илюхин испугался повторения истории годичной давности, когда первомайская демонстрация переросла в протестный митинг направленный на его отставку.

Фото: Википедия

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