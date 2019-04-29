В Тольятти четверо депутатов-коммунистов оказались за чертой бедности

Разрыв между доходами в Самарской области наглядно демонстрируют результаты, представленные депутатами городской Думы Тольятти. Самый обеспеченный парламентарий отчитался о прибыли в 29,4 миллионах рублей, а самый бедный лишь о 182 тысячах.
Примечательно, что депутаты от партии "Единая Россия" здесь совсем не в лидерах. Самым обеспеченным парламентарием оказался "эсер" Иван Попов. Отца депутата в городе знают как влиятельного человека в сфере управления ЖКХ.
Самые бедные, как один, из КПРФ. Коммунистка Надежда Макарчук зарабатывает ежемесячно не многим более 16 тысяч рублей. Муж не работает, на иждивении ребенок. Семья депутата Шепелева на двоих заработала в 2018-м всего 182 тысячи.
Сложнее всего приходится коммунисту Акоеву, заявившего доход в 384 тысячи рублей. В этой семье воспитывают сразу четверых несовершеннолетних детей.
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