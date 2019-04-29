В Челябинской области определились с главным политтехнологом – СМИ

Фирдус Алиев стал главным архитектором предстоящей избирательной кампании Алексея Текслера. В случае победы кандидата, Алиеву пророчат статус заместителя губернатора по внутренней политике. Сам Текслер до сих пор не определился, в каком качестве идти на выборы, самовыдвиженцем или представителем партии власти.
Ныне действующий врио губернатора Челябинской области уже заявлял в публичном пространстве о своем намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Переубеждать чиновника на экологический форум, состоявшийся в регионе 19 апреля, приехал лично глава генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Результаты этих переговоров пока не объявлены. Окончательного решения кандидат не принял.
По информации источников, приближенных к правительству области, столичный политтехнолог уже провел несколько рабочих совещаний, сообщает Ura.Ru. Алиев — человек из структуры госкорпорации "Росатом". Фактически это команда первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко.
Представители "Росатома" уже приглашены обеспечить выборный процесс в закрытых городах области. В настоящее время Фирдус Алиев занимает должность управляющего директора "Экспертного института социальных исследований".
Фото: Википедия
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