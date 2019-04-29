В Новосибирске активистам не хватает 22 000 рублей на орден для Сталина

Торжественное открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске оказалось под угрозой срыва. Активистам не хватает денег. Сталинисты нашли значительную часть средств, но их недостаточно.



Новосибирск – крупнейшая научная кузница России / Новости от 09.09.2018 09:17

Деньги собирали всеми доступными средствами. Проводили пикеты, искали единомышленников в интернете, скинулись. Инициативу поддержал и мэр города — Анатолий Локоть. Место для установки монумента нашлось у здания новосибирского обкома КПРФ.

Строительные работы на улице Большевистской уже ведутся. Возведены 3,5 метровые колонны и кирпичная стена, видимо, имитирующая кремлевскую. Готов и бюст генералиссимуса. Иосиф Виссарионович обошелся общественникам в 200 000 рублей. Весь монумент, посвященный Сталину, оценен в 1,5 миллиона.

Инициативная группа в экстренном порядке вынуждена искать недостающие деньги. Необходимо оплатить красные плиты из гранита, с гравировкой, разумеется, и бронзовый орден "Победа". Деньги нужны до 8 мая, ведь церемония торжественного открытия запланирована на 9-ое.

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