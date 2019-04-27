Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины

В Кремле обсуждается идея о расширении упрощенного порядка получения российского гражданства на всех граждан Украины. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Пекине 27 апреля.



Зачем жителям Донбасса российское гражданство / Новости от 26.04.2019 22:09

24 апреля упрощенный порядок был введен для жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Это решение вызвало критику со стороны некоторых СМИ, предположивших, что оформление российских паспортов пенсионерами Донбасса существенно увеличит нагрузку на Пенсионный фонд России. Владимир Путин назвал такие опасения "страшилками", предположив, что они распространяются политическими силами, которые выступают против поддержки жителей Донбасса со стороны Москвы.

"Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — сказал Владимир Путин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что после упрощения правил выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики, на пунктах оформления документов выстроились большие очереди.

Источник фото: Управление Федеральной миграционной службы РФ

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